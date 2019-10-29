لا تدع القطار يفوتك.. حظك اليوم الثلاثاء 29/10/2019 برج العقرب

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وتقدم خبير الأبراج عبير فؤاد توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 29 /10 /2019 ،على الصعيد المهني والعاطفى والصحي .



مهنيا :



أجواء ممتازة هذا اليوم، ويكون وضعك رائعًا، وتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك ومنتشٍ بعدة انتصارات مهمة .



عاطفيًا:



تتاح أمامك غير فرصة للتعبير عن نفسك بلا قيود. عالج كل المسائل بحنكة وذكاء وتفاؤل .



صحيًا:



خفف من تقاعسك عن القيام بكل ما يعود على صحتك بالفائدة. لا تدع القطار يفوتك .