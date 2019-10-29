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توك شو

دنيا سمير غانم: كنت بشتغل الناس وأقول لهم أنا أجنبية.. شاهد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
دنيا وإيمى سمير غانم
دنيا وإيمى سمير غانم
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حمزة شعيب
حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى، ضيفتين على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، حيث تحدثتا عن كواليس مرحلة طفولتهما رفقة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقالت دنيا سمير غانم: "أنا كنت شقية جدا وأنا صغيرة عكس دلوقتى، لترد إيمى قائلة: "دنيا كانت متشردة هي صغيرة كانت شبه سوكة عكس دلوقتى رقيقة".

وأكدت دنيا سمير غانم أن إيمى كانت هادئة جدا فى صغرها، مردفة:"كانت طول الوقت ساكتة دلوقتى اتحولت".

وأضافت دنيا سمير غانم: "كنت شقية لدرجة إنى كنت بروح أشتغل الناس وقولهم أنا أجنبية ، وايمى ترد مازحة:"لو أنا عملت كده هيقولى أجنبية بيئة".
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