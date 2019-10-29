دنيا سمير غانم: كنت بشتغل الناس وأقول لهم أنا أجنبية.. شاهد

حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى، ضيفتين على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، حيث تحدثتا عن كواليس مرحلة طفولتهما رفقة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.





وقالت دنيا سمير غانم: "أنا كنت شقية جدا وأنا صغيرة عكس دلوقتى، لترد إيمى قائلة: "دنيا كانت متشردة هي صغيرة كانت شبه سوكة عكس دلوقتى رقيقة".





وأكدت دنيا سمير غانم أن إيمى كانت هادئة جدا فى صغرها، مردفة:"كانت طول الوقت ساكتة دلوقتى اتحولت".



