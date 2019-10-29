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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
لاء عصام عضو التنسيقية
لاء عصام عضو التنسيقية
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أسامة علي
تشارك تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي تعقده جامعة الدرل العربيه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- خلال الفترة 3-6 نوفمبر 2019 بفندق هيلتون هليوبوليس بالقاهرة.

ويتحدث علاء عصام عضو التنسيقية في جلسة حوارية ضمن فعاليات هذا الأسبوع بعنوان "دور الشراكات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والتي ستناقش كيفية نشر الوعي بالتنمية المستدامة وترسيخ ثقافتها في المجتمعات العربية.
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