أخبار التوك شو: حادث قطار طنطا..النقل: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب..أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

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