أخبار التوك شو: حادث قطار طنطا..النقل: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب..أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار الحديد.. لهذا السبب
قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هناك انخفاضا في سعر طن الحديد وسنشهد الفترة القادمة انخفاضا جديدا، لارتباط سعر الحديد بالسعر العالمي، ونحن نشهد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف وليد جمال الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" الدولار ينخفض أمام الجنيه قرشين يوميا ونتوقع أن يستمر الانخفاض مما يخفض سعر الحديد في المستقبل".
حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على واقعة كمسري القطار وإجبار مواطنين على القفز منه، "في العمل تتخذ إجراءات قاسية إذا حدثت واقعة شبيهة بتلك".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نحن أمام حادث قتل مواطن عن عمد، ورئيس القطار فتح الباب وأجبر المواطنين على القفز بسبب عدم دفع ثمن التذكرة".
في ستين داهية لتدفعوا لتنطوا .. شاهد عيان يفجر مفاجأة عن حادث قطار طنطا
روى محمد صابر شاهد عيان على حادث قطار طنطا، تفاصيل واقعة إجبار مواطنين على القفز من القطار، قائلا:" رئيس القطار أجبر الشابين على القفز من القطار ".
وأضاف محمد صابر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، "رئيس القطار قال لهم يا تدفعوا يا تنطوا من القطر".
بعد حادث قطار طنطا.. فرمان من وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ما حدث لا نقبله، ونعد دورات تأهيل وتدريب وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديدية كي يحسنوا التعاون مع المواطنين.
وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "سأتوجه غدا إلى منزل المتوفى محمد عيد في شبرا الخيمة وأعتذر لهم باسمي وباسم وزارة النقل وسأزور المصاب في مستشفى طنطا".
حادث قطار طنطا..النقل: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب
قال كامل الوزير، وزير النقل، تعليقا على حادث قطار الغربية، إنه سيتم صرف تعويضات وإعانة لأسر المتوفى والمصاب.
وأضاف كامل الوزير في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" رصدنا 100 ألف جنيه كإعانة عاجلة لأسرة المتوفي و20 ألف جنيه لأسرة المصاب".
هل يستقيل وزير النقل بعد حادث قطار طنطا؟.. كامل الوزير يجيب
رد كامل الوزير، وزير النقل، على المطالبة باستقالته بعد حادث ضحيتي قطار طنطا، قائلًا "لو الناس شايفه إن حل أي مشكلة في كل الوزارات استقالة الوزير يستقيل الوزير".
وتساءل كامل الوزير، في تصريحات متلفزة، "هل الوزير هيمسك لكل واحد ورقة يؤكد فيها كيفية التعامل في أي موقف طارئ، ولكن الوزير يعمل على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وعلاج نفسي للعاملين في هيئة السكك الحديد".
بشرى سارة.. انخفاض جديد في أسعار الحديد.. لهذا السبب
قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن هناك انخفاضا في سعر طن الحديد وسنشهد الفترة القادمة انخفاضا جديدا، لارتباط سعر الحديد بالسعر العالمي، ونحن نشهد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف وليد جمال الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا:" الدولار ينخفض أمام الجنيه قرشين يوميا ونتوقع أن يستمر الانخفاض مما يخفض سعر الحديد في المستقبل".
حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على واقعة كمسري القطار وإجبار مواطنين على القفز منه، "في العمل تتخذ إجراءات قاسية إذا حدثت واقعة شبيهة بتلك".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نحن أمام حادث قتل مواطن عن عمد، ورئيس القطار فتح الباب وأجبر المواطنين على القفز بسبب عدم دفع ثمن التذكرة".
في ستين داهية لتدفعوا لتنطوا .. شاهد عيان يفجر مفاجأة عن حادث قطار طنطا
روى محمد صابر شاهد عيان على حادث قطار طنطا، تفاصيل واقعة إجبار مواطنين على القفز من القطار، قائلا:" رئيس القطار أجبر الشابين على القفز من القطار ".
وأضاف محمد صابر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، "رئيس القطار قال لهم يا تدفعوا يا تنطوا من القطر".
بعد حادث قطار طنطا.. فرمان من وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ما حدث لا نقبله، ونعد دورات تأهيل وتدريب وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديدية كي يحسنوا التعاون مع المواطنين.
وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "سأتوجه غدا إلى منزل المتوفى محمد عيد في شبرا الخيمة وأعتذر لهم باسمي وباسم وزارة النقل وسأزور المصاب في مستشفى طنطا".
حادث قطار طنطا..النقل: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألفا للمصاب
قال كامل الوزير، وزير النقل، تعليقا على حادث قطار الغربية، إنه سيتم صرف تعويضات وإعانة لأسر المتوفى والمصاب.
وأضاف كامل الوزير في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" رصدنا 100 ألف جنيه كإعانة عاجلة لأسرة المتوفي و20 ألف جنيه لأسرة المصاب".
هل يستقيل وزير النقل بعد حادث قطار طنطا؟.. كامل الوزير يجيب
رد كامل الوزير، وزير النقل، على المطالبة باستقالته بعد حادث ضحيتي قطار طنطا، قائلًا "لو الناس شايفه إن حل أي مشكلة في كل الوزارات استقالة الوزير يستقيل الوزير".
وتساءل كامل الوزير، في تصريحات متلفزة، "هل الوزير هيمسك لكل واحد ورقة يؤكد فيها كيفية التعامل في أي موقف طارئ، ولكن الوزير يعمل على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وعلاج نفسي للعاملين في هيئة السكك الحديد".