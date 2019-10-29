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أخبار البلد

جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة شريف حبيب، محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات.

في المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة وفاء علي مدير الجمرك، تم الإشتباه فى نائل محمود مأمور التعريفة والاستاذ صلاح جاد مدير إدارة الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم Rz317161186 الواردة من بريطانيا .

وبفتح الطرد تبين وجود كيس شفاف به 11 قرص يشتبه أن تكون مواد مخدرة تم عرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فأفادت بأن الصنف هو أقراص الإكستاسي المخدرة .

وفي المحاولة الثانية، وأثناء قيام عمرو السيد رئيس قسم التعريفة وعبد المجيد حسن مدير إدارة الحركة بكشف وتثمين مشمول بوليصة الشحن رقم ٢٩٩٧٢٣٢٨٥ الواردة من لندن، وبفتح الطرد تبين 27 بذرة مخبأه داخل جراب موبايل يشتبه أن تكون مواد مخدرة ، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التى أفادت بأن الصنف هو لبذور الماريجوانا المخدرة .

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجويه بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .
جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة
جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة
جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة
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