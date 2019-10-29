بالجلد الأسود.. حلا شيحة تلتقط سيلفي من هاتفها الخاص

نشرت الفنانة حلا شيحة على قصتها لصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة بإطلالة رقيقة ،وهي تلتقط سيلفي بتليفونها الخاص.





وظهرت حلا ببدي أسود، وعليه جاكت جلد أسود، ولم تتكلف كثيرا ،فى أطلالتها ،وتركت شعرها مندسل على الأكتاف.





واكتملت إطلالة حلا شيجة بوضع بعض اللمسات البسيطة جدا من المكياج الهادئ ،الذى حدد فقط وجهها، وهى تلتقط صورة سلفي من هاتفها المحمول.



