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مرأة

كارثة .. اذهب للطبيب حالًا إذا كنت تعاني من هذه الأعراض

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
صدى البلد
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رضوى حسام
بسبب مشاغل الحياة وضيق الوقت يقوم بعض الأشخاص بإهمال صحتهم، حتى أنه يمكن للبعض أن يشعر ببعض الآلام ويتجاهلها ظنًا مننا بأن الأمر بسيط، لكن لسوء الحظ لا يكون الوضع هكذا في كل مرة، فقد أشار موقع " bright side" إلى أعراض من شأنها أن تؤكد الاصابة بمشاكل صحية في عضو معين بالجسم لتكن هذه الأعراض على النحو التالي :-

-القلب:-
عند وجود مشاكل صحية في القلب، يشعر الشخص بألم في الصدر وقد ينتشر إلى الذراع الأيسر، والكتف، وجزء من الرقبة على عكس أنواع أخرى من الألم، فلا يرتبط ألم القلب بالحركة أو التنفس


-الكلى:-
يمكن أحيانًا الخلط بين آلام الكلى وآلام الظهر، ولكن الفرق هو أن آلام الكلى أعمق وتكون تحت الأضلاع، في حين أن آلام العضلات عادة أقل، وقد تمتد آلام الكلى أيضًا إلى الساقين، فإذا كنت تعاني من هذه الأعراض سيكون من الجيد زيارة الطبيب .


- المعدة:
مشكلات المعدة تُسبب ألم في منطقة البطن من المنتصف فوق الأضلاع ويمكن أن تظهر أيضًا على نفس المستوى في الظهر، ومن الجدير بالذكر أنه غالبًا ما يتم الخلط بين آلام المعدة أو المريء وبين آلام القلب، فقط الطبيب هو الذي يمكنه مساعدتك في معرفة الحقيقة في هذه الحالة.


- المرارة والكبد:
مشاكل المرارة والكبد قد تسبب ألم في المنطقة اليمنى في أعلى البطن، ويمكن أيضًا أن تمتد إلى نفس المكان في الجزء الخلفي، وقد ترتبط مشكلات الكبد أيضا مع مجموعة واسعة من الأعراض، مثل الطعم الحمضي في الفم، واليرقان .

- البنكرياس:
مشاكل البنكرياس تشير إلى الألم في الجزء الأوسط من المنطقة العليا في البطن، وقد يمتد هذا الألم إلى المعدة بأكملها، فإذا كان البنكرياس بالفعل هو الذي يسبب ذلك، فإن الألم يصبح أكثر عندما تستلقي على ظهرك بعد وجبة الطعام، لذلك يجب استشارة طبيب.
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