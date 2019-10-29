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منوعات

بلغت أكثر من ربع مليون دولار.. عازف منحوس ينسى ألة كمان عمرها 310 أعوام في قطار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
عازف الكمان ستيفن
عازف الكمان ستيفن موريس
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شيماء مصطفى
طلب عازف كمان، مساعدة جمهوره، بعد فقدان ألة الكمان الخاصة به، والتي يرجع عمرها لـ 310 عامًا، بعد نسيانها في إحدى القطارات بلندن.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد العازف ستيفن موريس، ألة الكمان الخاصة به، والتي تبلغ أكثر من ربع مليون دولار، في
أحد القطارات عند مغادرته لندن ووصوله إلى أوربينجتون، لإحياء حفل موسيقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الألة النادرة يرجع تاريخها إلى عام 1709، وهي تعد واحدة من الآلات التي صنعها ديفيد تيكلر
رائد صناعة الكمان والتشيلو خلال عصر المدرسة الرومانية.

ووصف موريس الكمان بأنها "قطعة من التاريخ"، مطالبا من يجدها بإعادتها إليه.

وأكد أن ضياعها أمر محزن للغاية وبصرف النظر عن قيمتهت تعتبر رزقه، ما جعله يقدم بلاغًا للشرطة بشأن الأمر، وإطلاق نداء لكل من يعثر عليها.

ويبدو أن هذا العازف سيئ الحظ تماما، لكي يحدث له ما لم يكن في الحسبان، بعد فقد آلته الموسيقية التي تعتبر أعز ما يملك، حيث تأثرت حفلاته، ما اضطره لاستعارة كمان آخر من زوجته سارة سيكستون الموسيقي المحترف لعروضه في مانشستر وليدز.
بلغت أكثر من ربع مليون دولار.. عازف منحوس ينسى ألة كمان عمرها 310 أعوام في قطار
بلغت أكثر من ربع مليون دولار.. عازف منحوس ينسى ألة كمان عمرها 310 أعوام في قطار
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