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توك شو

عضيته فى كتفه.. دنيا سمير تروى آخر خناقة مع زوجها الإعلامى رامى راضون

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:24 ص
دنيا سمير ورامى راضون
دنيا سمير ورامى راضون
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حمزة شعيب
حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ضيفتين، على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، حيث تحدثتا عن كواليس مرحلة طفولتهما رفقة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وروت دنيا سمير غانم ضاحكة، أخر خناقة حدثت بينها وبين زوجها الإعلامى رامى راضون، قائلة:"كنت زعلانة من رامى وقافشة عليه ومش بكلمه ولكن لم قالى أنا نازل الشغل قومت وعضيته فى كتفه وبعدها بوسته وقولتله مع السلامة ياحبيبى، منوهة إلى أن رامى دخل فى نوبة ضحك من موقفها.
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