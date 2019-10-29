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رياضة

محمد هانى: هذا اللاعب صاحب الفضل فى انضمامي الى الأهلي .. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:06 ص
محمد هانى لاب الفريق
محمد هانى لاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهليhttps:/
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محمد رشاد
قال محمد هانى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا كان له الفضل فى انضمامه للقلعة الحمراء.

أضاف هانى خلال حوراه على أون سبورت :" كنت زميل أحمد حسن كوكا في مدرسة واحدة وكان أحد أسباب إني أروح إختبارات النادي الأهلي وأنا عندي 9 سنين، ماكنتش عايز أروح لإني مش هتقبل لكن والدتي اللي أصرت".

أضاف هانى :" من حظي إن الكابتن بدر رجب وجمال السيد اللي كانوا بيتفرجوا عليا عملت لعبتين حلوين يومها فاكرهم لحد دلوقتي، الكابتن بدر إتعرف عليا وبقيت موجود ونصحني باللعب ظهير أيمن".
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