Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

زواج الأمير هاري وميجان يدخل العائلة المالكة في أزمة مالية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
الأمير هاري وزجته
الأمير هاري وزجته ميجان ماركل
Advertisements
نهى حمدي
سنة ونصف مرت على حفل الزفاف الملكي للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، ووصول طفلهم لـ 6 شهور من وجوده داخل القصر، إلا أن العائلة الملكية مازالت تستنزف الكثير من الأموال وتعاني من أزمة مالية شديدة، فعلى ما يبدو أن الزواج السعيد بين هاري وميجان كان بمثابة صداعا ماليا للأسرة الملكية.

بدأت مواعدة الأمير هاري والممثلة والمواطنة الامريكية ميجان عام 2016، وانتشرت أخبار ارتباطهما، وحتى الآن وبعد أن تم الزواج لا زالت ميجان لم تحصل على الجنسية البريطانية حتى الآن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس"البريطانية.

وهذا يعني أن ميجان لا تزال مواطنًا أميركيًا ، وبالتالي فهي مطالبة بدفع الضريبة في الولايات المتحدة عن أي دخل مكتسب أو مخصصات تحصل عليها، ويتضمن هذا الدخل الخاضع للضريبة عناصر مثل الهدايا والمنازل والأرباح من حياتها المهنية وحتى ملابسها.

كما يحاول مكتب الضرائب الأمريكي أيضًا طلب فرض ضرائب على دخل الأمير هاري، وتصل تكلفة الاثنان معًا 10مليون جنيه استرليني، تتكبدها العائلة الملكية، وكذلك أي دخل للأمير الصغير تتم فرض الضرائب عليه.

و تلتزم ميجان بتقديم إقرارات ضريبية أمريكية والإبلاغ عن أي حسابات أجنبية وأصول تزيد قيمتها عن 200000 دولار (162458 جنيهًا إسترلينيًا) وهدايا تبلغ قيمتها أكثر من 15،797 دولار (12،831.75 جنيه إسترليني) 'بصرف النظر عما إذا كانت في حوزتها بالفعل' ، وفقًا لما ذكرته مصلحة الضرائب .

وأفادت التقارير أن العائلة المالكة قد عينت خبراء ضرائب أمريكيين للوصول إلى حل لتلك الأزمة، ولكن الحل الأمثل حتى يتوقف عداد الضرائب هو أن تحصل ميجان على الجنسية البريطانية.
Advertisements

ترشيحاتنا

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

جلسة ثلاثية ممتدة.. مطالبة رئيس الزمالك بالاعتذار للصحفيين

قصة زواج سري لـ الأمير وليام وزوجته كيت

ماتت عندما حاولت معرفة نوع الجنين.. تفاصيل صادمة

استعد.. واتساب يتيح للمستخدمين معاينة ميزة الـ Dark Mode

بلغت أكثر من ربع مليون دولار.. عازف منحوس ينسى ألة كمان عمرها 310 أعوام في قطار

Advertisements

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها