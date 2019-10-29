كاميل سيرم تقصي يثرب عادل من بطولة العالم للاسكواش cib

ودعت المصرية يثرب عادل بطولة العالم للاسكواش cib من دور الـ19 المقامة في مصر، علي يد اللاعبة كاميل سيرم التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي من البطولة.



وفازت كاميل سيرم على منافستها في ٢٨ دقيقة، بنتائج "في الشوط الأول ١١ /٦، وفي الشوط الثاني ١١/ ٢، وفي الشوط الثالث ١١ / ٦، لتصعد إلى الدور التالي من البطولة.



وتعد مجموع القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للاسكواش ل cib 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.