محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات مركز شباب قرية إكياد دجوي بمحافظة القليوبية عن فوز الزميل الصحفي محمود فؤاد برئاسة مجلس إدارة المركز بعد منافسة قوية على المقعد





وأجريت الانتخابات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية حيث شهدت الانتخابات منافسة قوية بين قائمة محمود فؤاد وقائمة محمد الشربيني على رئاسة مجلس الإدارة، وسط جماهيرية من الجمعية العمومية وإشراف من لجنة الهيئات بالمديرية.



