Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
محمود فؤاد يفوز برئاسة
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد
Advertisements
منتصر الرفاعي
أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات مركز شباب قرية إكياد دجوي بمحافظة القليوبية عن فوز الزميل الصحفي محمود فؤاد برئاسة مجلس إدارة المركز بعد منافسة قوية على المقعد 

وأجريت الانتخابات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية حيث شهدت الانتخابات منافسة قوية بين قائمة محمود فؤاد وقائمة محمد الشربيني على رئاسة مجلس الإدارة، وسط جماهيرية من الجمعية العمومية وإشراف من لجنة الهيئات بالمديرية.

وحصل محمود فؤاد الفائز بمنصب رئيس مجلس الإدارة علي ٢٤١ صوتا بينما حصل محمود يحي دسوقي الفائز بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة ٢٦٢ صوتا وأحمد شحاته شرف الدين أمين الصندوق ٢٣٠ والاعضاء هيثم صابر ٣٠١ وبهاء عبد الغني ٢٦٧ وحسن حمدى ٢٥٨ وأحمد منصور ٢٤٢ ورجب عبده فضة ٢١٨ صوتا,
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

عضيته فى كتفه.. دنيا سمير تروى آخر خناقة مع زوجها الإعلامى رامى راضون

بفرمان من جروس.. أهلي جدة يتفاوض مع نجم منتخب مصر.. تفاصيل

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

بعد إصابة محمد صلاح.. صدمة فى ليفربول لغياب نجم آخر 6 أسابيع.. تفاصيل

أحد المتهمين في محاولة اغتيال عبد الناصر يكشف تفاصيل جديدة عن العملية ..فيديو

اتهام صادم.. والدة الأميرة ديانا وصفتها بالعاهرة بعد مواعدة رجل مسلم.. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. حلا شيحة تلتقط سيلفي من هاتفها الخاص

في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري

بجيب قصير.. هيفاء وهبي تسوق دراجتها الخاصة