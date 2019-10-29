محمود فؤاد يفوز برئاسة مركز شباب إكياد دجوي في القليوبية.. صور

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات مركز شباب قرية إكياد دجوي بمحافظة القليوبية عن فوز الزميل الصحفي محمود فؤاد برئاسة مجلس إدارة المركز بعد منافسة قوية على المقعد
وأجريت الانتخابات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه بالقليوبية حيث شهدت الانتخابات منافسة قوية بين قائمة محمود فؤاد وقائمة محمد الشربيني على رئاسة مجلس الإدارة، وسط جماهيرية من الجمعية العمومية وإشراف من لجنة الهيئات بالمديرية.
وحصل محمود فؤاد الفائز بمنصب رئيس مجلس الإدارة علي ٢٤١ صوتا بينما حصل محمود يحي دسوقي الفائز بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة ٢٦٢ صوتا وأحمد شحاته شرف الدين أمين الصندوق ٢٣٠ والاعضاء هيثم صابر ٣٠١ وبهاء عبد الغني ٢٦٧ وحسن حمدى ٢٥٨ وأحمد منصور ٢٤٢ ورجب عبده فضة ٢١٨ صوتا,