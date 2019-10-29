اختبر قوة نظرك واعثر على العلم الاوروبي في الصورة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا، تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت، خلال الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على علم الاتحاد الأوروبى المختبئ في الصورة.



وتظهر الصورة مجموعة من النجوم والشمسيات الموضوعة على رمال الشاطىء بينما يختفى العلم بينهم، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليها في أقل من دقيقة.



والغريب أن الرواد لم ينجحوا فى رؤية العلم بسهولة، بسبب لونه المموه مع باقى الألوان الأخرى.



يذكر أن العلم كان مختبئًا في الجانب الأيمن من منتصف الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.