Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اختبر قوة نظرك واعثر على العلم الاوروبي في الصورة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اختبارًا، تسبب في حيرة الملايين على الإنترنت، خلال الساعات الماضية، بعد ما طالب الرواد بالعثور على علم الاتحاد الأوروبى المختبئ في الصورة.

وتظهر الصورة مجموعة من النجوم والشمسيات الموضوعة على رمال الشاطىء بينما يختفى العلم بينهم، واستغرق الاختبار الكثير من الوقت للعثور على الهدف، لذلك حاول العثور عليها في أقل من دقيقة.

والغريب أن الرواد لم ينجحوا فى رؤية العلم بسهولة، بسبب لونه المموه مع باقى الألوان الأخرى.

يذكر أن العلم كان مختبئًا في الجانب الأيمن من منتصف الصورة، وهو المكان الذي لم يتوقعه أحد.
اختبر قوة نظرك واعثر على العلم الاوروبي في الصورة
اختبر قوة نظرك واعثر على العلم الاوروبي في الصورة
Advertisements

ترشيحاتنا

صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك

بلغت أكثر من ربع مليون دولار.. عازف منحوس ينسى ألة كمان عمرها 310 أعوام في قطار

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لـ تركي آل شيخ عن الإساءة للخطيب.. مفاجأة مرتضى منصور لرئيس الأهلي

معتذرا للصحفيين.. مرتضى منصور: محدش يقدر يمنعكوا من دخول الزمالك

بجيب قصير.. هيفاء وهبي تسوق دراجتها الخاصة

شاهد.. لحظة تعذيب جيش أردوغان لـ السوريين بـ مؤخرة الأسلحة

Advertisements

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها