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منوعات

جوجل تتكبد خسائر فادحة.. لهذا السبب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
جوجل
جوجل
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نهى حمدي
أعلنت شركة جوجل تعرضها لانخفاض حاد في الأرباح خلال الربع الأخير من العام، وأرجعت السبب في خسارتها إلى زيادة الإنفاق على مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات الجديدة.

وبحسب ما نشرت صحيفة "فرانس 24" فقد هبطت الأرباح بنسبة 23 في المائة عن العام الماضي إلى 7.1 مليار دولار حيث بلغت الإيرادات 20 في المائة إلى 40.5 مليار دولار لشركة التكنولوجيا العملاقة في كاليفورنيا ومحرك البحث الأول على الإنترنت.

وتراجعت الأسهم في إحدى مؤسسات جوجل "الأبجدية" لـ 1.1 في المئة في التعاملات، ليحصل عملاق البحث على الأرباح الأضعف من المتوقع،
حيث تقوم شركة Alphabet بضخ الأموال في البحث والتطوير من أجل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية وإطلاق هواتف Pixels الذكية وغيرها من الأجهزة.

وقال روث بورات المدير المالي لشركة Alphabet:"نواصل الاستثمار بعناية في الموهبة والبنية التحتية لدعم نمونا ، خاصة في المجالات الحديثة مثل السحابة والتعلم الآلي".

كما تسعى الشركة التي تستحوذ على البحث عبر الإنترنت، إلى تنويع أعمالها بمزيد من الأجهزة والخدمات الجديدة.
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