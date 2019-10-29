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أخبار البلد

معا ضد الإدمان.. ندوة من التنمية المحلية عن مكافحة المخدرات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
ندوة من التنمية المحلية
ندوة من التنمية المحلية عن مكافحة المخدرات
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أ ش أ
نظمت وزارة التنمية المحلية اليوم ندوة بعنوان (معًا ضد الإدمان) ، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان ، بحضور حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام والدكتور محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الإدمان ، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

ركزت الندوة على التعريف بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ودوره فى مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن للصندوق ودوره فى العلاج ، والتعريف ببعض أنواع المخدرات المنتشرة وتأثيراتها المختلفة ، وشرح ماهية الكشف المبكر عن المخدرات بالجهاز الإدارى بالدولة، والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال من يثبت تعاطيه مخدرات من العاملين من خلال تحليل المخدرات الذي تجريه الجهات المختصة.

ناقشت الندوة كيفية اكتشاف المدمن داخل الأسرة والتوعية بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة ، وعلامات الإدمان ، ودور الأسرة والمجتمع فى الحد من ظاهرة الادمان ، إضافة الى دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الظاهرة باعتبارها شريكا أساسيا فى تحقيق جهود التنمية.

كما تناولت الندوة برامج وآليات مواجهة الظاهرة لحماية ووقاية شباب مصر من الوقوع فى براثن المخدرات ، ومساعدة من يقع منهم فى الإدمان للعودة سليمًا معافًا ومشاركًا فى تنمية مجتمعه.

وأشاد حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير بالدور الهام الذى يقوم به صندوق مكافحة الإدمان فى التوعية بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية والخطيرة على حياة الأفراد وأسرهم والمجتمع والدولة ككل ، الى جانب تنسيقه مع الجهات المعنية بالدولة ، موضحًا أنه تم إجراء كشف على موظفى الوزارة للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات ، وأن قانون الخدمة المدنية يتيح فصل الموظف فى حالة عدم لياقته الصحية فى حالة إدمانه للمخدرات.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى مستشار صندوق مكافحة الإدمان أن الصندوق يعالج من يبادر بالتقدم للعلاج مجانًا وفى سرية تامة ، وأنه تم الاعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية.
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