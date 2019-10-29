Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمظهر أجمل.. تعرفي على فوائد غير متوقعة لهذه الزيوت الطبيعية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
رضوى حسام
في ظل وجود البدائل الطبيعية لم تعد العناية بالجمال والأهتمام بالبشرة والشعر من الأمور الصعبة أو المكلفة، وهذا ما تفعله كثير من الفتيات في الوقت الحالي للحصول على مظهر أجمل.

وأشار موقع "health line " لفوائد زيت السمسم والكركدية الرائعة لتكون كالتالي :-

- زيت الكركدية

يتميز زيت الكركديه بأنه يحتوي على فيتامين C الذي من شأنه أن يساعد في زيادة الكولاجين في الشعر، في حين أن الأحماض الأمينية تنشط وتقوي الجذور،وبناءًا على ذلك يصبح شعرك أكثر سُمكًا، وأكثر كثافة.


- زيت الخروع

على الرغم من رائحته النفاذة إلا أنه يعد من أشهر زيوت عالم التجميل، فالمواد الزيتية به تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي للخلايا، في حين أن الأحماض الدهنية تمنع الرطوبة من التبخر وتعمل على حماية الشعر الصغير من التساقط، أوالجفاف، أوآثار الحرارة والشمس، لذلك يُنصح به دائما لزيادة كثافة شعر الرموش والحواجب.
Advertisements

ترشيحاتنا

برعاية وزير الرياضة.. جلسة صلح بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

فتح الباب ونزلهم بالقوة.. شقيق ضحية قطار طنطا يروي اللحظات الأخيرة قبل الحادث.. فيديو

رسالة شديدة اللهجة من فرج عامر إلى الأهلي والزمالك.. تفاصيل

بكلمات حزينة عن والده الراحل.. سميرة سعيد تدعم بطل نصيبي وقسمتك

حدث ليلا: تركى آل الشيخ يعلن عن علاج محمود الخطيب ودعم النادي الأهلي والاستغناء عن الزمالك.. تفاصيل

Advertisements

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

8 سيارات يطبق عليها قانون المرور الجديد و4 تختفي نهائيا.. تفاصيل

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

تركي آل الشيخ: لن أزور الخطيب.. وأتمنى المساهمة في علاجه بأي شئ.. فيديو

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

بفرمان من جروس.. أهلي جدة يتفاوض مع نجم منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. حلا شيحة تلتقط سيلفي من هاتفها الخاص

في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري

بجيب قصير.. هيفاء وهبي تسوق دراجتها الخاصة