لمظهر أجمل.. تعرفي على فوائد غير متوقعة لهذه الزيوت الطبيعية

في ظل وجود البدائل الطبيعية لم تعد العناية بالجمال والأهتمام بالبشرة والشعر من الأمور الصعبة أو المكلفة، وهذا ما تفعله كثير من الفتيات في الوقت الحالي للحصول على مظهر أجمل.



وأشار موقع "health line " لفوائد زيت السمسم والكركدية الرائعة لتكون كالتالي :-



- زيت الكركدية



يتميز زيت الكركديه بأنه يحتوي على فيتامين C الذي من شأنه أن يساعد في زيادة الكولاجين في الشعر، في حين أن الأحماض الأمينية تنشط وتقوي الجذور،وبناءًا على ذلك يصبح شعرك أكثر سُمكًا، وأكثر كثافة.





- زيت الخروع



على الرغم من رائحته النفاذة إلا أنه يعد من أشهر زيوت عالم التجميل، فالمواد الزيتية به تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي للخلايا، في حين أن الأحماض الدهنية تمنع الرطوبة من التبخر وتعمل على حماية الشعر الصغير من التساقط، أوالجفاف، أوآثار الحرارة والشمس، لذلك يُنصح به دائما لزيادة كثافة شعر الرموش والحواجب.

