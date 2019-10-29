غسالة هدية من محافظ جنوب سيناء إلى أحد العمال بمناسبة زفافه

أجرى خالد فودة محافظ جنوب سيناء جولة، مساء الاثنين، تفقد خلالها نموذج محطات انتظار الركاب المكيفة والتي تم تنفيذها بطريق السلام بشرم الشيخ، وكذلك موقف السرفيس وأماكن انتظار الركاب ، واستراحة المواطنين بمنطقة السوق القديم بالمدينة، وكذا الرسم على الأسوار في إطار تجميلها واستغلال المساحات فيها للتعبير عن الإمكانات السياحية ، والترويج والتعريف بالمقاصد السياحية.



وأشاد المحافظ بالعمالة الموجودة بشرم الشيخ الذين يعملون ليلا ونهارا بلا كلل او ملل للحفاظ على نظافة وجمال شرم الشيخ واظهارها بالصورة اللائقة المميزة أمام الوفود الأجنبية وجميع الزائرين.



والتقط المحافظ بالتقاط صورة تذكارية مع العمال ووزع مكافآت مالية عليهم ، وقدم هدية (غسالة) الى أحد العمال بمناسبة زفافه ، وقام بدعوتهم علي العشاء تعبيرا عن شكره وتقديره لهم.



رافق المحافظ خلال جولته محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ.