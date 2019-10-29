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تعليم

البحث العلمي تنظم ندوة حول التراث الثقافي للأرض.. ديسمبر المقبل

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ندوة في جلسات تُظهر دراسات الحالة من مختلف أنحاء العالم حول "التراث الثقافي إرث البشرية على كوكب الأرض، إنه دليل على آلاف السنين من تكيف البشر مع البيئة"، حيث تتقاسم مناهج مماثلة في مختلف السياقات المناخية والخطرة.

تدور الندوة حول أنه يتضح من العديد من المعالم الأثرية والمواقع والمناظر الطبيعية الثقافية، أنها ليست دائما في حالة توازن مع البيئة، وتتأثر باستمرار وتتأقلم مع العديد من العوامل الداخلية والخارجية ، سواء الطبيعية أو التي يسببها الإنسان ، مع الزلازل السريعة (أي الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات وتدفقات الحطام وحركات المنحدرات) أو البداية البطيئة (أي الهبوط الجيولوجي والجيوتقني والتربة والتآكل الساحلي، المجاري المائية ، الظروف المائية الجيولوجية ، تغير المناخ).

ويتم تنظيم الندوة في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2019، حيث تقام خلال رحلة بحرية فريدة على النيل بين أسوان والأقصر، كما يتم تقدم الملخصات المقبولة ورقة كاملة بحلول 30 نوفمبر 2019، وتنشر جميع الأوراق التي تمت مراجعتها والموافقة عليها في مجلد خاص من قبل Springer Verlag ، سلسلة العلوم الطبيعية والآثار.
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