شاهد.. دنيا سمير غانم تتألق في أغنية أوعدني مع صاحبة السعادة

حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ضيفتين، على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، حيث تحدثتا عن كواليس مرحلة طفولتهما رفقة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وقامت الفنانة دنيا سمير غانم، بغناء أغنية أوعدنى من كلمات أمير طعيمة، وتفاعل مع كل الجمهور الموجود فى الإستديو وقامت الفنانة إسعاد يونس بالتصفيق لها معبرة عن إعجابها بصوتها.