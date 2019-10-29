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رياضة

محمد هاني يكشف كواليس جديدة داخل النادي الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
محمد هاني
محمد هاني
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محمد رشاد
أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على أن جاريدوا، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، من المدربين المميزين في التدريبات وأيضا في إدارته للمباريات.

وتابع هاني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير، ببرنامج "ملعب أون"، عبر قناة "ON SPORT": كان هناك عدم ثقة بين جاريدوا وبعض لاعبي الفريق، متابعا: جاريدوا كان بيشك في اللاعبين وكان لديه إحساس بعدم الأمان من بعض اللاعبين، وأنهم بتكلم عليه بطريقة غير كويسة.

وأشار: أن بداية تألقه مع الفريق الأول كان في عهد جاريدوا.
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