وزير البيئة التونسي يبحث مع مجلس أوروبا تعزيز التعاون في الحوكمة

بحث وزير الشئون المحلية والبيئة التونسي، مختار الهمامي، مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، أمس الإثنين ، سبل تعزيز التعاون بين تونس ومجلس أوروبا في مجالات الحوكمة والديمقراطية المحلية.





جاء ذلك على هامش مشاركة الهمامي في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، التي تنعقد من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري بمدينة ستراسبورج الفرنسية.





وأشارت وزارة الشئون المحلية والبيئة التونسية ، في بيان مساء اليوم ، الى أن هذه المشاركة تندرج في إطار التعاون مع مجلس أوروبا، حيث تم إقتراح انضمام تونس إلى مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية بصفة "شريك من أجل الديمقراطية المحلية".



