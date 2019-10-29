Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير البيئة التونسي يبحث مع مجلس أوروبا تعزيز التعاون في الحوكمة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
وزير الشئون المحلية
وزير الشئون المحلية والبيئة التونسي مختار الهمامي
Advertisements
أ ش أ
بحث وزير الشئون المحلية والبيئة التونسي، مختار الهمامي، مع الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيتشيفونيتش بوريتش، أمس الإثنين ، سبل تعزيز التعاون بين تونس ومجلس أوروبا في مجالات الحوكمة والديمقراطية المحلية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الهمامي في الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، التي تنعقد من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري بمدينة ستراسبورج الفرنسية.

وأشارت وزارة الشئون المحلية والبيئة التونسية ، في بيان مساء اليوم ، الى أن هذه المشاركة تندرج في إطار التعاون مع مجلس أوروبا، حيث تم إقتراح انضمام تونس إلى مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية بصفة "شريك من أجل الديمقراطية المحلية".

ويعتبر مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية من أهم مؤسسات مجلس أوروبا، والجهة الأوروبية الرسمية المكلفة بمتابعة تنفيذ الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، والتي تمثل الإطار المرجعي للديمقراطية المحلية على المستويين الأوروبي والدولي.
Advertisements

ترشيحاتنا

بيان عاجل للحكومة بسبب إجبار كمسري لطفلين على إلقاء نفسيهما من القطار

موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس

تعليق ناري من بيراميدز على انضمام 6 لاعبين لمنتخب مصر

8 سيارات يطبق عليها قانون المرور الجديد و4 تختفي نهائيا.. تفاصيل

صندوق النقد يحذر: المظاهرات تؤثر على النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

بضحكة جميلة.. ياسمين صبري بملابس كاجول مبهرة

Advertisements

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

8 سيارات يطبق عليها قانون المرور الجديد و4 تختفي نهائيا.. تفاصيل

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

على غرار بن لادن.. سر إلقاء أمريكا جثة البغدادي في البحر

تركي آل الشيخ: لن أزور الخطيب.. وأتمنى المساهمة في علاجه بأي شئ.. فيديو

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

فى ستين داهية .. تفاصيل جديدة فى حادث إجبار كمسرى لـ شابين على القفز من قطار الغربية

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. هيفاء وهبي تسوق دراجتها الخاصة

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

باللون الأحمر.. جنات تبهر الجمهور بالقفطان المغربي