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منوعات

قصة زواج سري لـ الأمير وليام وزوجته كيت

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
الأمير وليام وزوجته
الأمير وليام وزوجته كيت
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نهى حمدي
تحاوط الأسرار الكثير من الأمور في العائلة المالكة البريطانية، ولا سيما بأن دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، لهم نصيب وافر من تلك الأسرار، ولكن انكشفت بعض منها على يد أحد الكتاب في كتاب "الملكة المستقبلية".

فقد كشفت المؤلفة لهذا الكتاب "كيت نيكول" سر كبير يتعلق بالأمير وليام وكيت، وهي زواجهما السري عام 2007 في إحدى الجزر، أي قبل زواجهما بحوالي 4 سنوات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأشارت "نيكول" في كتابها أن دوق كامبريدج عرض الزواج على كيت لأول مرة أثناء تواجدهما سويًا في رحلتهم إلى إحدى الجزر، وقاموا حينها بعقد اتفاق للزواج، وذلك بعد فترة من انفصال الأثنين عن بعضهما.

ذكر وليام قصة إنفصالهما قائلًا:" كنا صغارنا، فقد كنا حينها في الجامعة، واعتقدنا أننا مختلفين عن بعضنا، ولكننا كبرنا وعلمنا أننا نكمل بعضنا"، كما صرحت "كيت" أنها لم تكن سعيدة بإنفصالهما ولكن هذا جعلها شخص قوي.

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