عبد الرحمن أبو زهرة: قدمت جديدا في عالم ديزني من خلال فيلم الفارس والأميرة.. فيديو

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إنه فى بداية مشواره الفني وخاصة في مجال الدوبلاج كان يحفظ النص كاملا ولا يقرأ من الورق مثلما كان يفعل زملائه الممثلين.



وأضاف عبد الرحمن أبو زهره، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن" المذاع على قناة " الحدث"، أنه لم يكن مطربا فى فيلم الفارس والأميرة، ولكن ما كان يفعله فى الفيلم ما هو إلا غناء درامي لأنه يعبر عن الجمل فقط.



وأوضح عبد الرحمن أبو زهره، أنه يجلس يتأمل فى بعض أعماله السابقة على موقع يوتيوب، ويري أنه قدم شيئا جديدا في عالم ديزني من خلال فيلم الفارس والأميرة.

