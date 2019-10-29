عزمي مجاهد: قلة مندسة وراء أزمة عودة الجماهير

أكد عزمي مجاهد، مدير لجنة المتابعة باتحاد الكرة، أن أزمة عودة الجماهير للدوري سببها قلة مندسة.





وقال عزمي مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مباريات المنتخب تشهد حضورا جماهيريا أكثر من 70 ألف مشجع، ولم نشاهد شمروخا أو لفظا أو لافتة مسيئة، فلماذا نرى العكس خلال مباريات الأندية؟".





وأكمل عزمي مجاهد: "أزمة عودة الجماهير للدوري المصري سببها قلة مندسة.



