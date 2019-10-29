للسيدات فقط.. طريقة سحرية للحصول على شفاه جذابة في دقائق

لا شك بأن كل الفتيات يبحثن عن أفضل شكل ممكن، كما تهتم أغلبهم بوصفات العناية بالبشرة والجمال، لكن لسوء الحظ يغفل الكثير عن ضرورة وأهمية العناية بالشفاه، فقد لا يختلف اثنان على أن الشفاه من أكثر ملامح الوجه جاذبية، ولا شك أن جميع النساء ترغب في شفاة ممتلئة وجذابة، لذلك قدم موقع “ health line “ بعض النصائح الفعالة التي من شأنها مساعدتك على جعل شفتيك أكثر نعومة وجمالًا.



المكونات :-



- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من السكر

- ملعقة عسل نحل

- ملعقة صغيرة من الفازلين



الطريقة :-



قومي بوضع السكر، ثم صب العسل عليه، مع وضع ملعقة من زيت الزيتون، ثم قومي بإضافة الفازلين، ومن ثم قومي بمزجهم حتى يصبح عجينة سميكة، ثم قومي بوضعه على شفتيك وافركيه بلطف لمدة 2-3 دقائق، وللحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذه الطريقة من مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

