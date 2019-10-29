اغتيال زعيم وحرب عالمية.. عراف يتنبأ بأحداث 2020

يقترب عام 2019 على الانتهاء وكعادة كل عام، يخرج أصحاب التوقعات "العرافين" أوراق قديمة تتنبأ بالعام الجديد وما يدور به، من أحداث وما سيؤول إليه الشخصيات العامة، ومن ضمن النبؤات التي يلجأ إليها العالم هي نبؤات ميشيل نوستردام، والذي حذر من نهاية عام 2019 والمأساة التي سيقع فيها العالم خلال الأيام المقبلة.



حيث حذر نوستراداموس من محاولة اغتيال السيد ترامب ، والنزاع المسلح في الشرق الأوسط وتجديد العلاقات مع نظيره الروسي بين عامي 2019 و 2020، بحسب ما نشرت صحيفةة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وقال الخبير النفسي هاميلتون باركر لموقع:" اتوقع حصول ترامب على فترة ولاية ثانية، بينما توقع نوستراداموس أن تكون محاولة الاغتيال في الولاية الثانية للرئيس الامريكي".



كما أضاف باركر إن السيد ترامب سيعمل على إبرام صفقة أو معاهدة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ومن المفترض أن تعكس هذه الصفقة اتفاقية الرئيس ترامب مع كوريا الشمالية ، الموقعة في قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في يونيو 2018.



أما عن حال الشرق الأوسط فقد توقع نوستراداموس وقوع حربًا في العالم العربي، فيما لم يفصل نوستردام في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

