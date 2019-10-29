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رياضة

عزمي مجاهد: محمد صلاح مقاتل.. وسيترك الشارة لـ أحمد فتحي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:11 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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حسن العمدة
أكد عزمي مجاهد، مدير لجنة المتابعة باتحاد الكرة، أن محمد صلاح نجم فوق العادة ومقاتل.

وقال عزمي مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: "محمد صلاح نجم فوق العادة، ومقاتل، ويجب علينا احترامه، ويستحق ارتداء شارة قيادة منتخب مصر".

وأكمل عزمي مجاهد: "أتوقع أن يتنازل محمد صلاح عن شارة قيادة منتخب مصر لصالح أحمد فتحي".
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