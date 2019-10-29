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مرأة

يقوده لمرض نفسي.. احذري قبل وضع المحمول في يد طفلك

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
أكتئاب الاطفال
أكتئاب الاطفال
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أسماء عبد الحفيظ
يقع أغلب الأباء فى خطأ كبير فى التربية، من أجل إسكات الطفل بعض الوقت، وهذا الخطأ يترتب عليه وقوع الطفل فى العديد من الأمراض النفسية التي تعوق حياته ككل فى المستقبل، وأبرز هذه الأمراض الاكتئاب الذى انتشر سريعا بين الأطفال فى الأونة الأخيرة ،ويندم الآباء بعد فوات الأوان وكان من الأولى عليهم تحمل أزعاج أطفالهم فى الصغر لتربية طفل سوى نفسيا.

وأكد الدكتور هاني عامر أخصائي تعديل السلوك، أن هناك تغييرات كبيرة تحدث في الدماغ بين الأطفال الذين يستخدمون الشاشات أكثر من سبع ساعات في اليوم، وانخفاض المهارات المعرفية بين أولئك الذين يستخدمون الشاشات أكثر من ساعتين في اليوم، التي تجعلنا كأخصائين تعديل سلوك مواجهة بعض الصعوبات لعلاج هؤلاء الأطفال وإصلاح ما تم إفساده خلال أشهر فقط .

وأشار الدكتور هاني عامر أخصائي تعديل السلوك، إلى أن الأطفال الذين يقضون أكثر من 7 ساعات يوميا أمام شاشات الهاتف المحمول ينامون بشكل غير منتظم، وهو ما يتسبب في زيادة أوزانهم، وشعورهم بالتوتر، وقلة النوم ،أيضا سببًا فسيولوجيًا، حيث إن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية يخدع أدمغتنا إلى التفكير بأنه لا يزال الوقت مبكرا وأن الليل لم يحين، ومن ثم لا ننتج ما يكفي من هيماتون الميلاتونين للنوم بسرعة، وبالتالي نحصل على عدد ساعات نوم أقل.

وفسَّر الدكتور هاني عامر أخصائي تعديل السلوك، ذلك، بسبب ارتفاع معدلات الحرمان من النوم و أن استخدام الهواتف المحمولة أخطر من مشاهدة التلفاز، وذلك لأنه يرتبط بمشاكل النوم والتي تؤدي إلى حدوث الاكتئاب والتوتر، ومشاكل زيادة الوزن، والتي تؤدي إلى الإصابة بالسكري، وأمراض القلب.

وأضاف الدكتور هاني عامر أخصائي تعديل السلوك، أن الأطفال فى سن الرضاعة والسنتين معرضون بشكل أكبر للإصابة باضطرابات الكلام والتوحد نتيجة لوضع الهواتف الذكية فى أيديهم .

ونصح الدكتور هاني عامر أخصائي تعديل السلوك، الأباء بالحد من هذه الظاهرة والتقليل من تعرض الأطفال للهواتف الذكية.
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