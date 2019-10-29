إيمى سمير غانم: سوبر ميرو كان موجها للأطفال.. فيديو

حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ضيفتين، على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، حيث تحدثتا عن كواليس مرحلة طفولتهما رفقة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وأشارت إيمى سمير غانم إلى أن مسلسل سوبر ميرو كان موجه للأطفال وترك أثر قويا بعقول الأطفال، مردفة:"كل ما أقابل طفل فى الشارع يقولى أنتى بتطيرى يا إيمى".

