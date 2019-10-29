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رياضة

فرج عامر يكشف موقف سموحة من بيع حسام حسن للأهلي أو الزمالك فى يناير

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:41 ص
حسام حسن مهاجم سموحة
حسام حسن مهاجم سموحة ومنتخب مصر
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محمد رشاد
كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن موقفه من فكرة انتقال حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك في يناير المقبل.

وقال عامر عبر القناة الأولى "انتقال حسام حسن لأي من الفريقين مستحيل لأكثر من سبب، أولهما الزمالك يتبقى له مكان واحد في القائمة والأهلي 3 أماكن، والناديان يسعيان لتدعيم مراكز أخرى".

وأضاف "كما أن سموحة لا يضم بدائل كافية لحسام حسن، والجهاز الفني بقيادة التوأم بذلا جهدا كبيرا في تجهيز الفريق قبل بداية الموسم الجاري، لذا لن أسمح لنفسي بهدم الفريق".

وأشار "حسام حسن مهاجم مميز ولكنه شاب صغير وما تردد بشأن ترشيحه للأهلي والزمالك أثر على تركيزه بالسلب، إنه سيناريو يتكرر كل موسم، أطالب اللاعب بالتركيز مع سموحة لنهاية الموسم، وحينها إذا وجدنا مصلحة لكل الأطراف لن نتأخر".

وألمح في ختام تصريحاته إلى أن هناك أندية قمة تتفاوض مع اثنين لاعبين بصفوف سموحة، لن يكشف عن اسميهما.
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