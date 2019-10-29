عزمي مجاهد: كنت متأكد من عدم التتويج بأمم أفريقيا.. وأرفض الهجوم على البدري

أكد عزمي مجاهد، مدير لجنة المتابعة باتحاد الكرة، أنه توقع عدم تتويج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا رغم التنظيم الرائع.



وقال عزمي مجاهد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت متأكد من عدم فوز المنتخب الأول ببطولة الأمم الأفريقية 2019".



وأكمل عزمي مجاهد: "أحترم حسام البدري وأرفض الهجوم عليه بسبب اختيارات اللاعبين، كما أن بركات اختيار رائع لمنصب مدير المنتخب".

