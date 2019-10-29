كارثة.. تجنب تناول هذه الأشياء على معدة فارغة

هناك أمور خاطئة للغاية نقوم بها دون معرفة مدى خطورتها على الصحة، وأكثرها خاص بالتغذية والأطعمة التي نتناولها، فكثير مننا لا يعلم ما هي المحذورات في الأطعمة عندما تكون المعدة فارغة، لذلك نشر موقع "bright side " بعض الأشياء التي لا يجب تناولها على معدة فارغة.





شرب القهوة :-



حتى القهوة منزوعة الكافيين تحفز إنتاج الحمض الذي قد يسبب حرقة المعدة وغيرها من مشكلات الجهاز الهضمي إذا تناولتها على معدة فارغة، وتخطي وجبة الإفطار حتى بعد القهوة قد يؤدي إلى نقص السيروتونين ويعمل على قلب المزاج لبقية اليوم.

نصيحة : إذا كنت غير قادر على التخلي عن هذه العادة من شرب القهوة أول شيء في الصباح، فقم بتناولها مع الحليب فهذا سيقلل من الآثار السلبية لها .





- مضغ العلكة :-



الحمض المنتج عند مضغ العلكة يدمر بطانة المعدة عند تناول العلكة قبل الأكل، كما يجب أن تتجنب مضغ العلكة لأكثر من 10 دقائق حتى إذا لم يكن على معدة فارغة .





- شرب العصائر الحمضية :-



االألياف الحمضية الموجودة في الحمضيات تهيج المعدة الفارغة، وهو أمر خطير خاصة لأولئك الذين لديهم إلتهاب المعدة أو عرضة لخطر تطويره .



