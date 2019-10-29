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محافظات

رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
قال طارق نوفل رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع تحويل مسار شارع عاطف السادات بمحافظة بورسعيد والممتد بطول 4 كيلو مترات بموازاة شاطئ البحر إلى اتجاه واحد بدل من اتجاهين، إن الشارع شيشهد نقلة نوعية حضارية كبرى خلال مرحلة التطوير الحالية من خلال أعمال التوسعة وإعادة تأهيل الجزيرة الوسطى بما يليق مع التنمية السياحية للمنطقة بما تحتويه من سلسلة فنادق كبرى وعدد من القرى السياحية واوبرا بورسعيد بالإضافة إلى المولات التجارية والترفيهية.

وأكد "نوفل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المنطقة ستشهد تطويرا حتى استاد النادى المصرى بشكل عالمى خلال أيام، وهو ما يستوجب استكمال التنمية للمنطقة.

وأوضح أن تطوير شارع عاطف السادات الممتد من حي المناخ غرب إلى حي الشرق شرقا مرورًا بحي العرب يأتي بالتوازي مع تطوير حديقة المنتزه أكبر حدائق المحافظة من غير المساحة، والتي دخلت ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار التي دشنها اللواء أركان حرب عادل الغضبان منذ عامين.

وأشار نوفل إلى أن الجزيرة الوسطى للشارع ستشهد زراعة أعداد كبيرة من النخل الملوكى ذو الطابع الجمالى بطول الشارع على مسافات متساوية مضاء بإضاءات أرضية لإضفاء جو جمالى عليه يظهر لمسته الجمالية فى الأوقات الليلية.

وبين نوفل أن الشارع بطوله سيشهد تركيب أعمدة إضاءة ديكورية مزدوجة تأخذ الطراز الإسلامي بلون نحاسي في الجزيرة الوسطى يتخللها على جانبى الطريق بالاتجاه الشمالى والقبلى اعمدة فردية بذات الطابع بحيث يتحول الشارع إلى نهار ليلي.

وشدد نوفل على أن الأعمال تجرى على قدم وساق بالشارع الرئيسى الأهم فى بورسعيد لأهل المدينة والزوار حيث أنه المتنفس الأساسي للجميع.

وتعجب نوفل من انسياق أهالى بورسعيد خلف الشائعات دون التأكد من المصدر وإلقاء التهم جزافا على الأجهزة التنفيذية دون مشاهدة النتائج والشكل النهائى للتطوير ومدى ملائمته للتنمية السياحية بالمحافظة، مناشدا أهالى بورسعيد بعدم الانسياق خلف الشائعات واللجان الإلكترونية الممنهجة لمحاربة أى جديد وإحباط الهمم لافتا أنه يثق فى أن الشعب الذي هزم قوى العدوان الثلاثى الغاشم قادر أن يهزم حروب الجيل الرابع ويجهض ما تبثه من سموم هدامه.
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
رئيس الشركة المنفذة لتطوير شارع السادات في بورسعيد: انتظروا ممشى عالميا
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