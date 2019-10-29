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رياضة

قفشة: لا أنتمي لنادي الزمالك والأهلي حلم واتحقق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
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حسام الحارتي
أكد محمد مجدي " قفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان يأمل منذ طفولته بالتواجد داخل النادي الأهلي معلقا :" أعشق الأهلي منذ وجودي في منتخب الشباب".

ونفى محمد مجدي " قفشة"، في تصريحات هاتفية لفضائية " أون سبورت "، انتمائي لنادي الزمالك كما يروج البعض قائلا :" لما انتمي لنادي الزمالك كما يروج البعض والنادي الأهلي حلمي وأنا صغير ".

وأشار محمد مجدي "قفشة"، إلى أنه تربطه علاقة قوية بلاعبي النادي الأهلي معربا عن سعادته للانضمام إليه، معلقا :" حسيت براحة منذ تواجدي في النادي الأهلي ".
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