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رياضة

أحمد شوبير يكشف عن موعد عودة الجماهير للمدرجات.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:32 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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محمد رشاد
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة " أون سبورت "عن موعد عودة الجماهير للمدرجات المصرية خلال مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقال أحمد شوبير، ان عودة الجماهير للملاعب ستكون مع بداية العام الجديد 2020 ، وستكون بصفة تدريجية في البداية حتي يهدأ الشارع الكروي من حالة الاحتقان الشديدة التي تسيطر علي الأجواء في الوقت الحالي.

كما اكد أحمد شوبير، ان هناك مساعٍ قوية لعودة الجماهير للمدرجات وهناك انفراجة في الملف، وربما تكون عودة الجماهير مع بداية العام الجديد.
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