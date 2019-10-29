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توك شو

إيمي سمير غانم: ولد طلب مني نطير في الهواء بعد مسلسل سوبر ميرو.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:54 ص
إيمى سمير غانم
إيمى سمير غانم
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حمزة شعيب
حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ضيفتين، على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، حيث تحدثتا عن كواليس مرحلة طفولتهما رفقة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.


وأعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها بمتابعة الأطفال لمسلسلها الأخير "سوبر ميرو" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أن فئة الأطفال هي التي كانت مستهدفة من هذا المسلسل.

وتابعت إيمي سمير غانم:"كنت في فندق وحصلت خناقة بين أطفال وتدخّلت لفض الخناقة، وقُلت للأطفال سلموا على بعض وصالحوا بعض، فلقيت ولد قال لي سوبر ميرو: ممكن نطير، فقُلت له معلهش لسه واكلة وجاية من المطعم، مش حينفع نطير دلوقتي، بكرة الصبح أقابلك ونطير".

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