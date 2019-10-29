محمد هاني: حلمي أكون مثل أحمد فتحي.. وباسم علي اتظلم.. فيديو

أكد محمد هاني لاعب النادي الاهلي ، أن باسم علي لاعب الفريق السابق والجونة الحالي، من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، مشيرًا إلى أنه لم يأخذ فرصته الكاملة لإظهار إمكانياته الحقيقية .





وأضاف الظهير الأيمن بالنادي الأهلي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت ، أنه كان يتمنى اللعب مع أحمد فتحي قائد النادي الاهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن فتحي دائمًا كان مثل أعلى له منذ ما كان في قطاع الناشئين ، متنميًا استمراره في الملاعب لأكبر فترة ممكنة.





وقال محمد هاني: "فخور أني لعبت مع أحمد فتحي في يوم من الأيام، كانت حاجة بتمناها وكل يوم بتعلم منه".



