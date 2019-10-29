محمد هاني: حلمي أكون مثل أحمد فتحي.. وباسم علي اتظلم.. فيديو

أكد محمد هاني لاعب النادي الاهلي ، أن باسم علي لاعب الفريق السابق والجونة الحالي، من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، مشيرًا إلى أنه لم يأخذ فرصته الكاملة لإظهار إمكانياته الحقيقية .
وأضاف الظهير الأيمن بالنادي الأهلي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت ، أنه كان يتمنى اللعب مع أحمد فتحي قائد النادي الاهلي ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أن فتحي دائمًا كان مثل أعلى له منذ ما كان في قطاع الناشئين ، متنميًا استمراره في الملاعب لأكبر فترة ممكنة.
وقال محمد هاني: "فخور أني لعبت مع أحمد فتحي في يوم من الأيام، كانت حاجة بتمناها وكل يوم بتعلم منه".
وأوضح محمد هاني، أنه لعب اول مباراة مع الإسباني جاريدو امام المحلة وهو في الـ 17 من عمره ، مؤكدًا أنه أحرز هدفا في هذه المباراة وكانت بداية جيدة بالنسبة له.