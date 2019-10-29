ليلى عبد المجيد: نحتاج إلى كوادر مدربة عمليا في إدارة الأزمات

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة، إن الناس يتحدثون منذ أكثر من 10 سنوات، مع كل أزمة، عن أهمية إخراج كوادر في إدارة الأزمات.





وأضافت ليلى عبد المجيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن جهات كثيرة اهتمت بعمل تدريب على إدارة الأزمات وعمل ورش عمل تدريبية للعاملين لكن للاسف كلها شفوية.





ونوهت ليلى عبد المجيد، إلى ضرورة أن يكون هناك فى كل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية خلية خاصة بإدارة الأزمات لها خبرة وعندها حلول مدروسة يمكنها أن تعالجها وتتخطاها.



