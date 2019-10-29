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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: نحتاج إلى كوادر مدربة عمليا في إدارة الأزمات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
دكتورة ليلى عبد المجيد
دكتورة ليلى عبد المجيد
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أمل مجدى
قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة، إن الناس يتحدثون منذ أكثر من 10 سنوات، مع كل أزمة، عن أهمية إخراج كوادر في إدارة الأزمات. 

وأضافت ليلى عبد المجيد، فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن جهات كثيرة اهتمت بعمل تدريب على إدارة الأزمات وعمل ورش عمل تدريبية للعاملين لكن للاسف كلها شفوية.

ونوهت ليلى عبد المجيد، إلى ضرورة أن يكون هناك فى كل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية خلية خاصة بإدارة الأزمات لها خبرة وعندها حلول مدروسة يمكنها أن تعالجها وتتخطاها.

وأشارت لضرورة وضع قواعد لكيفية إدارة الأزمة والتعامل معها قبل الحدوث أو أثنائها، وأن يكون لدى هذه الخلية صلاحيات بأن تأخذ قرارات وتكون مدربة عمليًا وتستطيع المشاركة مع الجهات الأخرى مع تحديد مسئولية كل شخص.
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