دنيا سمير غانم تكشف عن أصعب شخصية قدمتها على الشاشة.. فيديو

حلت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ضيفتين، على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، حيث تحدثتا عن كواليس مرحلة طفولتهما رفقة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وكشفت دنيا سمير غانم، عن الصعوبات التى واجهتها خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3"، منوهة إلى أن شخصية بيلا التي قدمتها ضمن أحداث العمل من أصعب الشخصيات التي جسدتها.



وأشارت دنيا سمير غانم إلى أنها لم تؤد هذه الشخصية من قبل، موضحة أنها كانت معتمدة على نفسها، و"مسترجلة".