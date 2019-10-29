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منوعات

بعد عامين.. فتاة تصدم بعودة خطيبها المتوفي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:51 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وقعت شابة في غرام شاب ووعد كل منهما الآخر بحياة وردية يطوقها الحب من كل جانب، ولكن الوعود لم تدوم طويلًا بفضل الموت الكاذب الذي خطف المحبوب وأبعده عن أنظار الفتاة لسنوات، لتفاجئ الفتاة بعودة الروح إلى جسد حبيبها والتحاقه بوظيفة في أحد المطاعم.

كانت "راشيل" تبلغ من العمر 18 عامًا عندما أحبت شاب يعمل طاهي في أحد مطاعم المنطقة، استمر الحب بينهما وتمت خطبتهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وبعد مضي أشهر تعثر الشاب ماديًا وطالب "راشيل" بمبلغ كبير، بعدما فقد عمله واختفى بشكل مفاجئ ولم يجيب على مكالماتها، ليعقد اتفاق مع والدته باخبارها أنه توفي.

وقالت "راشيل" أنه بعد عامين من تلك الواقعة، ذهبت لتلتقي بأصدقائها في أحد المطاعم، لتكن المفاجاة في أن خطيبها السابق حي ويعمل في ذلك المطعم، الأمر الذي اضطرها لإبلاغ البوليس وتوجيه له تهمة الكذب والنصب.
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