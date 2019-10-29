مصر في خطر والإعلام لا يجيد التعامل مع الأزمات.. خبراء يجب تدريب الناس عمليا إصلاح البنية الإعلامية المبعثرة

محمد المرسي: خبراء الأزمات ضرورة في أي مؤسسة إعلامية

جمال عنايت : البنية الإعلامية مبعثرة وغير محددة

ليلى عبد المجيد: نحتاج كوادر مدربة عمليا فى إدارة الأزمات





تعيش مصر فى ظروف صعبة فهى محاطة بمن يكيدون لها المكائد ويتمنون سقوطها، فهي تحارب الإرهاب والفساد اللذان كانا مستوطنين لسنوات فى جنباتها، ما يحتم على الإعلام المصرى أن يكون له دور فى هذه الفترة الخطيرة على قدر كبير من التعامل السليم مع الأزمات بمختلف أنواعها.





وعن هذا الأمر، أكد الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه لابد من وجود ادارة للأزمات فى الدولة تتكون من خبراء يمكنهم معالجة بشاير ظهور الأزمة على المستوى العام.





وأضاف الدكتور محمد المرسي أنه على المستوى الإعلامى هناك ضرورةأن يكون فى كل وسيلة اعلامية خطة لإدارة الأزمات ، بحيث أنه إذا حدثت مشكلة او أزمة اقتصادية أو سياسية يكون هناك استراتيجية اعلامية وخطط بديلة ،ويكون هناك خريطة برامجية تعمل فى الحال.





وأشار الدكتور محمد المرسي أنه عندما حدثت أزمة الأمطار التى جعلت الناس تلتزم منازلهم كان لابد من تغيير الاستراتيجية وتقديم خدمات نقل المعلومة للمواطن من مواقع الأحداث.





ونوه الدكتور محمد المرسي أنه لا يوجد استراتيجيات اعلامية لإدارة الأزمات المحتملة فى اى وقت بمضمون مختلف بحيث تستطيع حل الأزمات.





ومن جهته أوضح الإعلامي جمال عنايت عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أنه يجب وضع استراتيجية محددة للإعلام وقت الأزمات وأن يكون هناك تحديد للمهام ،ولا يتعامل كل فرد مع الأزمة منفردًا.





وأضاف عنايت أن البنية الإعلامية مبعثرة ،وليست محددة ونحن نعيش فى حالة خاصة نحتاج للإعلام أن يكون فى الخطوط الأمامية .





وأشار جمال عنايت أن الاعلام يفتقد التنظيم المركزي، وأنه يوجد خلل فى أدائه.





وتابع جمال عنايت أن معدى البرامج متربحين من العمل أكثر منهم باحثين ،لذلك لا احد يبحث عن المعلومة ويبذل جهد لتحقيق المهنية.





وفى سياق متصل، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة، أنه منذ أكثر من عشر سنوات مع كل أزمة يتحدث الناس عن أهمية إخراج كوادر فى إدارة الأزمات.





وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد أن جهات كثيرة اهتمت بعمل تدريب على إدارة الأزمات وعمل ورش عمل تدريبية للعاملين لكن للاسف كلها شفوية.





ونوهت الدكتورة ليلى عبد المجيد إلى ضرورة أن يكون هناك فى كل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية خلية خاصة بإدارة الأزمات لها خبرة وعندها حلول مدروسة يمكنها أن تعالجها وتتخطاها.



