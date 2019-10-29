السودان.. المجلس السيادي يشكل لجنة تنسيق لإنجاح الفترة الانتقالية

أعلن وزير الثقافة السوداني، فيصل محمد صالح، الاثنين، أن المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على تشكيل لحنة تنسيق لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بالسلام.



وقال صالح في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" :"اللجنة تضم 4 أعضاء من كل مكون، مهمته التنسيق لمناقشة القضايا وتكوين لجان مشتركة مسؤوليتها وضع رؤية في كافة القضايا المتعلقة بالسلام، بالإضافة لتكوين لجنة أخرى مهمتها تفكيك نظام التمكين لحكم الإنقاذ المعزول".



من جانبه قال ممثل قوى الحرية والتغيير، أيمن خالد، إن الهدف من الاجتماع الثلاثي، مناقشة قضايا وأهداف برنامج حكومة الثورة، والمضي قدما لإنجاح الفترة الانتقالية، خاصة في قضايا المعيشة والسلام.



وأضاف خالد أن الاجتماع تطرق لضرورة التواصل بين أجهزة السلطة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير والمواطن، حتى يتم تحقيق أهداف الثورة، لافتا لضرورة متابعة لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وقضايا الشهداء، وضرورة تقديم كل من أجرم للعدالة.



ويعتبر اجتماع، الاثنين، بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء والحرية والتغيير، والذي تم بالقصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماع الأول منذ تكوين الحكومة الانتقالية.