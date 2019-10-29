أحمد رزق والد محمد إمام في فيلم لص بغداد.. تفاصيل

يشارك الفنان أحمد رزق في فيلم "لص بغداد" للنجم محمد إمام والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي في أول يناير من العام الميلادي المقبل.



وأكد أحمد رزق أنه يقدم دور ضيف شرف ولكنها شخصيه محوريه الا وهي والد يوسف الراوي والذي يقدم هذه الشخصية الفنان محمد إمام .



وأضاف أحمد رزق أنه لا يشكل معه حجم الدور فى العمل اي فارق، بل الذى يشغله هو تفاعل الجمهور بالشخصية حول تقديم رسالة ووجبه فنيه دسمه والذي يسعي إليها صناع العمل جميعًا.



وأشار أحمد رزق إلى أن تدور أحداث العمل في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .



ويضم فيلم "لص بغداد" كوكبه ونخبه من النجوم الا وهم الفنان محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, ياسمين رئيس, أمينه خليل, أحمد العوضي, أحمد رزق, صلاح عبد الله, محمد عبد الرحمن " توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.



علي الجانب اللآخر بدأ الفنان أحمد رزق أولى أيام تصويره والدخول في مرحلة البلاتوه الفعلية لمسلسل "بخط اليد "والذي ينتمي لنوعية الأعمال 45 حلقة والذي يضم نخبه من النجوم الا وهم الفنان أحمد رزق, يسرا اللوزي, إيمان العاصى , سوسن بدر, ميرنا نور الدين وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هاله الزغندي وإخراج شيرين عادل .