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منوعات

ماتت عندما حاولت معرفة نوع الجنين.. تفاصيل صادمة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
صدى البلد
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كريم جمال
لم تكن تدرى تلك السيدة أنها ستلقى حتفها عند محاولتها عرفة نوع الجنين الذى تحمله فى بطنها، بعدما وقع إنفجار فى المكان الذى تواجدت فيه.

وبحسب فوكس نيوز، توفيت السيدة البالغة من العمر 56 عاماُ والتى تقطن فى ولاية ايوا الأمريكية أمس، أثناء حضورها حفلة لكشف جنس جنين.

كانت الحفلة فى مقاطعة نوكسفيل، وبعد وقوع الإنفجار تم إستدعاء الشرطة بعد إصابة هذه السيدة بجروح خطيرة بسبب الإنفجارـ أودت بحياتها.

وقال شهود عيان إن المرأة توفيت بسبب حطام ناتج عن الإنفجار اصطدم بها بقوة، بينما كانت تقوم بكشف جنس جنينها، فأصيبت بإصابات خطرة أودت بحياتها.

ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث، وكشف المتسبب فى هذه المأساة.
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