أول ظهور لريهام سعيد بعد براءتها ومحاميها يحكى تفاصيل لأول مرة عن القضية

نشرت الإعلامية ريهام سعيد ،عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام فيديو لها بعد اعلان برائتها فى قضية سب مرضى السمنة التى كانت مرفوعة ضدها.





ظهرت الإعلامية ريهام سعيد بصحبة محاميها فى الفيديو،وقالت بشكر كل الناس إلى وقلت جنبى وفى الأزمات يتعرف صاحبك من عدوك ، وربنا دايمًا ليوقفوا ولاد الحلال".





وتابعت ريهام سعيد "ربنا بعتلى حد وقف فى ظهرى وأكدلى إن نفيس حاجة اسمها ظلم هو المحاكم شعبان حسّين محامي نقابة المهن التمثيلية بشكره طلب منى مجيبش سيرة القضية وكان لا يريد الشهرة لأنه لا يحتاجها".









وأكملت ريهام سعيد " أتحايلت عليه علشان يطلع اللايف ده ، وأوضح المحامى أن القضية كانت مرفوعة من ناس كانوا ضدها فى قضايا سابقة والغرض منها كان الشهرة والتشهير“.



