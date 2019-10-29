منها فقدان الرغبة الجنسية.. احذر 18 عرضا للإصابة بالاكتئاب

يتجاهل العديد من الأشخاص بعض الأعراض التي تشير إلى إصابتهم بمرض الاكتئاب، وهذه الأعراض تعتبر بمثابة ناقوس خطر عند تجاهلها، وهي التي كشفها الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسى هذه الأعراض .



أعراض الاكتئاب:



1. الشعور بالفراغ

2. الشعور بالحزن

3. آلام فى الظهر

4. إرهاق دائم

5. عصبية و توتر

6. الشعور بالاستياء كثيرا و بشكل يومي

7. كثرة النوم أو قلته

8. التغير بالشهية و زيادة أو نقصان في الوزن

9. الاستياء و البكاء

10. الشعور بعدم الاستقرار

11. فقدان الرغبة والاهتمام بشيء كان مفضلا

12. صعوبة التركيز

13. آلام بالرأس

14. شعور بعدم التقدير أو الكره و بخاصة كره الذات

15. شعور مستمر بالإحساس بالذنب

16. مشاكل في الهضم

17. الشعور بالغثيان

18. فقدان الرغبة الجنسية



ونصح الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسى، من يعاني من هذه الأعراض، التوجه إلى للطبيب فورا، للحصول على العلاج المناسب كي يستطيع التغلب على هذه الحياة، واستشراق المستقبل بشكل أفضل .