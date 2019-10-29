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تعليم

الخميس.. فريق شارموفرز يحيى حفلا بجامعة عين شمس

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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كريم ناصر
أعلنت جامعة عين شمس عن استضافتها لحفل غنائى يوم الخميس المقبل 31 من أكتوبر، في ساحة الحرم الجامعي ، لاستقبال الطلاب الجدد بالجامعة .

ويعد الحفل المرتقب هو خامس حفلات فريق شارموفرز، ضمن سلسلة حفلات في الجامعات التي تأتي تحت عنوان “نيو جامعة" للترحيب بالطلاب الجدد.

وحضور الحفل مجانى لكل طلاب الجامعة عن طريق الدخول بكارنيه الجامعة .

الجدير بالذكر ان الحفل الاخير قد أقيم بجامعة حلوان يوم الاثنين الموافق 21 اكتوبر .
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