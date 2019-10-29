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فن

يوتيوب يحذف أغنية سعد لمجرد الجديدة.. سلام

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
سعد لمجرد
سعد لمجرد
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سعيد فراج
حذفت إدارة موقع يوتيوب، الأغنية الجديدة للفنان المغربي سعد لمجرد، التي تحمل اسم "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية .

وحذف إدارة يوتيوب الأغنية بسبب شكوى تلقتها من الأمازيغي هشام تلمودي، اتهم فيها سعد لمجرد، بأنه أدرج مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" للأول، في أغنية "سلام" للثاني، دون الحصول على موافقته.

أغنية "سلام" لـ سعد لمجرد، مستوحاه، من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.

من ناحية أخرى، حققت أغنية «يخليك للي» للفنان سعد لمجرد 40 مليون مشاهدة، مقتربة من 33 مليون مشاهدة في غضون أقل من شهر، بعد طرحها يوم 18 سبتمبر الماضي على موقع يوتيوب، حيث تداول محبي ومتابعي الفنان المغربي، الأغنية بكثافة فور طرحها.

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.
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