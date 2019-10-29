تعليق مثير من هاني شاكر على أزمته مع حمو بيكا.. فيديو

علق الفنان هاني شاكر على أزمته مع حمو بيكا، بعد رفضه لقيده بنقابة المهن الموسيقية، ومنحه تصاريح بالغناء.



ونشرت صفحة "الشياكة للفن"، لقاء للفنان هاني شاكر، يتحدث خلاله عن أزمته مع حمو بيكا، حيث قال "هم يبكي وهم يضحك.. والله العظيم انا الحقيقة بضرب كف علي كف".



واضاف هاني شاكر "احنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا بعد ما كنا عندنا ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وفريد وشادية ووردة ربنا يرحمهم جميعا، وهما دول اللي شكلوا وجدان الوطن العربي كله، بقينا بنتخانق على حمو بيكا؟، يا نهار أبيض".



وأشعل حمو بيكا، أزمة، بعد اتهامه أعضاء النقابة، بتلقي رشوة، دون إثبات أو دليل، وهدد بتكسير النقابة والنزول في ثورة بالشارع، للحصول على تصريح بالغناء وإقامة حفل.



موقف نقابة المهن الموسيقية من حمو بيكا كان واضحا وصريحا، لأن الأخير خضع إلى اختبارات داخلها، وانتهت اللجنة إلى أنه لا يصلح للغناء مطلقا.